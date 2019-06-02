Главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, Службы внешней разведки и СБУ по поводу провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.

«Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», - отметил Матиос на своей странице в Facebook.

Пост Матиоса стал реакцией на публикацию сайта Информационное сопротивление о том, что на днях на видеохостинг YouTube было залито любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Согласно видео, катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских сил.

Напомним, ранее Матиос заявил, что в силу наличия военного контракта останется на должности как минимум до октября.