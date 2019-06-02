также в разделеПолитика
Госдума РФ заказала подсчет «ущерба» Крыма от Украины 27
Матиос: За пять лет военные прокуроры передали в суд 75% всех дел ГПУ 11
Медведев заявил, что Зеленский не сделал ничего для «восстановления отношений» с Россией 39
Зеленский провел переговоры с сенатором США 46
Матиос не намерен уходить в отставку 45
Украина призвала дружественные страны давить на РФ для освобождения пленных моряков 82
Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка 60
США хотят дать Украине статус главного союзника 153
Вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ 65
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США 1594
Зеленский обсудит с Джемилевым кандидатуры уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа 30
Партия Таруты пойдет на выборы в Верховную Раду вместе с Батькивищиной 107
Разумков назвал число кандидатов в партию «Слуга народа» 175
Климкин: ТКГ в Минске возобновит работу с новыми представителями от Украины 50
ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий 26
Зеленский не позвал Луценко на заседание СНБО 73
Зеленский в ближайшее время посетит Париж 22
У Путина назвали условие для «нормандской» встречи 98

Главный военный прокурор Анатолий Матиос проведет совещание с руководством МИД, Генштаба ВСУ, Службы внешней разведки и СБУ по поводу провокационного видео о мнимом захвате Румынией территории Буковины в 2022 году.

«Буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства», - отметил Матиос на своей странице в Facebook.

Пост Матиоса стал реакцией на публикацию сайта Информационное сопротивление о том, что на днях на видеохостинг YouTube было залито любительское видео об оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и части Одесской областей Украины.

Согласно видео, катализатором для таких действий может послужить активизация боевых действий на Востоке Украины, вплоть до полномасштабного наступления российских сил.

Напомним, ранее Матиос заявил, что в силу наличия военного контракта останется на должности как минимум до октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

63
Теги