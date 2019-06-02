Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в силу наличия военного контракта останется на должности как минимум до октября. Об этом он заявил в интервью 112 Украина.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он уходить в отставку, Матиос подчеркнул, что "никогда не чувствовал себя "на чемоданах».

«Нет причин и нет тренда», − отметил военный прокурор.

Матиос пояснил, что по военному уставу подобные намерения называются дезертирством.

«Я военный, и у меня до октября военный контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть», − отметил главный военный прокурор.

При этом он добавил, что будет «самым последним из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам».