также в разделеПолитика
Зеленский провел переговоры с сенатором США 13
Украина призвала дружественные страны давить на РФ для освобождения пленных моряков 23
Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка 47
США хотят дать Украине статус главного союзника 138
Вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ 59
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США 1547
Зеленский обсудит с Джемилевым кандидатуры уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа 29
Партия Таруты пойдет на выборы в Верховную Раду вместе с Батькивищиной 68
Разумков назвал число кандидатов в партию «Слуга народа» 170
Климкин: ТКГ в Минске возобновит работу с новыми представителями от Украины 45
ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий 26
Зеленский не позвал Луценко на заседание СНБО 69
Зеленский в ближайшее время посетит Париж 21
У Путина назвали условие для «нормандской» встречи 94
СМИ: Бывшие регионалы захватывают Киевщину под знаменем Зе-команды 94
Зеленский провел первое на посту президента заседание СНБО 62
В АП грозят опубликовать аудиозапись встречи Зеленского с парламентариями 287
Временный поверенный в делах США прибыла в Киев 53

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в силу наличия военного контракта останется на должности как минимум до октября. Об этом он заявил в интервью 112 Украина.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он уходить в отставку, Матиос подчеркнул, что "никогда не чувствовал себя "на чемоданах».

«Нет причин и нет тренда», − отметил военный прокурор.

Матиос пояснил, что по военному уставу подобные намерения называются дезертирством.

«Я военный, и у меня до октября военный контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть», − отметил главный военный прокурор.

При этом он добавил, что будет «самым последним из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1225 грн.
16
Теги