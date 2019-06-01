Российские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Сентяновка на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), боевики обстреляли Сентяновку, чтобы дискредитировать украинских военных.

По данным наблюдателей СММ ОБСЕ, в результате обстрела были повреждены несколько домов на северной и южной стороне улицы Шевченко. Наблюдатели зафиксировали следы от попаданий снарядов на стенах домов, и две воронки в поле за 50 метров от одного из домов.

«Повреждения возникли недавно в результате обстрела, однако установить тип примененного оружия и направление огня также не удалось», - говорится в отчете наблюдателей.

Кроме того, местные жители сообщили, что слышали звуки обстрела утром 29 мая.

«При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковых или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины», - отметили в ведомстве.

Напомним, за предыдущие сутки боевики 8 раз обстреляли украинские позиции.