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За минувшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;

вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Опытное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи села Водяное - из минометов калибра 82 мм;

у города Красногоровка - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Травневе из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
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