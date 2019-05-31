За минувшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:
возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;
вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Опытное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:
вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая один оккупант был ранен.
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил два обстрела позиций украинских защитников:
вблизи села Водяное - из минометов калибра 82 мм;
у города Красногоровка - из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг дважды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Травневе из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
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