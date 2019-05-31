На сайте парламента Новой Зеландии опубликована петиция о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

«Друзья и коллеги, петиция о признании Голодомора геноцидом на сайте парламента Новой Зеландии. Открыта для подписей с 8 января 2019 года и набрала пока 500+ подписей. Поможем собрать необходимое количество голосов», - написал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.

Друзі і колеги, петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті Парламенту Нової Зеландії. Відкрита для підписів з 8 січня 2019 року і набрала поки 500+ підписів. Допоможемо зібрати необхідну кількість голосів! https://t.co/RhkOzN3Pd0 pic.twitter.com/c88twuzCfq — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 31 мая 2019 г.





Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 другие страны мира, должен признать, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

Ранее глава МИД Павел Климкин призвал поставить свою подпись под петицией и разместил ссылку на инструкцию с визуализацией, как это сделать.

В конце мая петиция набрала минимально необходимое количество голосов, и ее поддержка продолжает расти.