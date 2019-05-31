Полицейские установили лиц, причастных к совершению хулиганских действий на площади Рынок во Львове.

«Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, правоохранители принимают все меры для привлечения лиц, виновных в совершении правонарушения, к ответственности», - сообщает пресс-служба облполиции.

В среду, 29 мая, в 11:12 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на площади Рынок группа лиц, взломав замок входной двери, прорвались в помещение Львовского городского совета.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили лиц, причастных к совершению правонарушения. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, химическая и другие. В ходе досудебного расследования правоохранители также изучают записи камер видеонаблюдения.

На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские круглосуточно осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.