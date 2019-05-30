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По факту хулиганства во Львовском городском совете полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство), сообщает пресс-служба облполиции.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, вчера, 29 мая, около 11:10 в полицию поступило сообщение о том, что группа лиц, взломав замок входной двери, прошла в помещение Львовского городского совета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Проводится досудебное расследование.

На площади Рынок возле Львовского городского совета полицейские осуществляют усиленные меры безопасности с целью недопущения нарушений правопорядка.
ForUm

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