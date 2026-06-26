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Війна

Під Покровськом окупанти "закидають" фронт людьми

Під Покровськом окупанти "закидають" фронт людьми

На Покровському напрямку російські війська продовжують атакувати українські позиції, однак Сили оборони успішно стримують противника та завдають йому втрат, розповів офіцер Третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан" із позивним "Піксель".

За словами військового, тактика окупантів залишається незмінною. Росіяни й надалі намагаються просуватися невеликими групами або поодинці, намагаючись проникнути в українські бойові порядки.

"Зміни тактики росіян не відбувається. Вони, як і раніше, здійснюють поодинокі переміщення та намагаються затягнутися в наші порядки. Однак значних успіхів у них немає", — зазначив "Піксель".

Офіцер підкреслив, що ворог практично не використовує важку техніку, оскільки українські захисники вчасно її виявляють і знищують. Натомість окупанти активно застосовують легкі транспортні засоби — перероблені цивільні автомобілі, багі, мотоцикли та квадроцикли.

За словами військового, російські штурмові групи зазвичай складаються з одного-двох бійців, які пересуваються через поля, стежки та болотисту місцевість, намагаючись наблизитися до українських позицій. "Як таких змін немає — вони просто намагаються закидати нас кількістю", — резюмував боєць.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ вдарили по трьох мостах, які окупанти використовували для перекидання військ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУштурмфронтПокровський напрямок
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