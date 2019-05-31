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Церковь призвала ввести мораторий на редактирование генома и начать открытую дискуссию по этической и моральной стороне генетической модификации человека.

Об этом шла речь на заседание Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви, который состоялся 29 мая в Москве, сообщает patriarchia.ru.

Участники  заседания указали, что «развитие медицинской генетики находится сегодня в стадии ускоренного развития, что приводит к возникновению целого ряда вопросов этического характера, особенно в области редактирования генома эмбриона человека».

«Церковно-общественный совет по биомедицинской этике обращает внимание на необходимость тщательной всесторонней экспертной оценки и общественной дискуссии о возможных последствиях вмешательства в геном человека, а также установления постоянного диалога по вопросам биоэтики между медицинским и гуманитарным научным сообществом», - сказано в сообщении.

Согласившись, что стремление человека избавиться от наследственных заболеваний вполне понятно, члены заседания в то же время отметили, что «любые вмешательства в природу человека могут иметь двойственный характер», а само редактирование генома человека «актуализирует целый ряд биоэтических проблем».
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