К дискуссии о правовом статусе эмбриона необходимо привлекать не только ученых и медиков, но также теологов и священников.

Фото: pinterest.ru

Об этом шла речь на заседание Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Русской Православной Церкви,

который состоялся 29 мая в Москве, сообщает patriarchia.ru.

«Дискуссия о возможных пределах вмешательства в природу человека, по мнению членов Совета, не должна ограничиваться только медицинской общественностью и узкими специалистами, но необходимо также привлечение теологического и философского сообщества и представителей религиозных организаций», - сказано в сообщении.

В Церкви также отмечают актуальность дискуссии о статусе человеческого эмбриона.

«Совет отметил назревшую актуальность дискуссии о правовом статусе эмбриона человека в целом, так как данные современной эмбриологии не позволяют говорить о человеческом зародыше как о части тела матери или тканях, что должно накладывать этические ограничения на манипуляции, не связанные с лечением болезней», - отметили представители Церкви.