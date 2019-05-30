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Ужгородский городской совет запретил продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков, вин на территории города с 23.00. до 07.00 часов, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, депутаты Ужгородского городского совета запретили продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме ресторанного хозяйства) на территории города с 23.00. до 07.00 ежедневно, учитывая выходные и праздничные дни.

Действие этого решения распространяется на всех субъектов хозяйствования на территории города Ужгород, которые имеют лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и осуществляют торговлю ими.

Ужгородскому отделу полиции ГУНП в Закарпатской области и Главному управлению ГФС в Закарпатской области рекомендовано осуществлять постоянный контроль за соблюдением этого решения в пределах собственных полномочий, принимать все предусмотренные законодательством Украины необходимые меры к субъектам хозяйствования, которые нарушают установленную этим решением запрет.

Кроме того, решение исполнительного комитета от 27.04.2016 № 132 «О запрете торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом (кроме безалкогольного)» признано утратившим силу.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября Киевсовет одобрил решение, которое предусматривает запрет продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. 
ForUm

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