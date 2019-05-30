Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине в 2000–2007 и 2009–2013 годах, президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Григол Катамадзе публично обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о предоставлении украинского гражданства, сообщает «ГОРДОН».



«Хочу воспользоваться возможностью общения с вашим изданием и публично обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я покинул государственную службу в Грузии. Когда-то давно я окончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве», – рассказал Катамадзе.



Он подчеркнул, что с мая 2015 года возглавляет «Ассоциацию налогоплательщиков Украины» – объединение малых, средних и крупных бизнесов по всей стране, которое активно работает над разработкой и внедрением нового современного украинского налогового кодекса.



«Я не просто живу в Украине, но занимаюсь ее проблемами и делами, пытаюсь вместе с ее гражданами помочь реформировать страну. Как президент «Ассоциации налогоплательщиков Украины» вместе с большой командой мы разработали новый налоговый кодекс развития, ключевое в котором считаю снижение нагрузки на фонд оплаты труда и введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль», – отметил Катамадзе.



Бывший представитель дипломатического корпуса напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский призвал представителей украинской диаспоры возвращаться на родину строить успешное государство и пообещал предоставить им гражданство Украины.



«В своей инаугурационной речи Президент Зеленский призвал этнических украинцев за границей вернуться на родину и всем вместе реформировать Украину. Этот призыв очень важен и для меня. Хоть я не этнический украинец, но искренне переживаю за будущее страны, с которой связана большая часть моей сознательной жизни. Четверть века я проработал в дипломатическом корпусе, представляя интересы Грузии, но никогда не ущемлял интересы Украины, всегда последовательно отстаивал свою позицию», – объяснил Катамадзе.



Он подчеркнул, что решение о смене гражданства далось ему тяжело, но для него очень важно «помочь Украине стать успешным развитым государством».



«Искренне признаюсь, что отказаться от гражданства Грузии было для меня тяжелым и серьезным шагом. Но мне очень важно и интересно быть причастным к позитивным изменениям, которые – абсолютно в этом убежден – будут происходить в Украине. И еще. Считаю себя должником перед Украиной. Знаете, невозможно сполна вернуть долг родителям, но можно хорошо воспитать своих детей, чтобы передать им то, что заложили в тебя родители. Так же и с долгом перед страной: невозможно вернуть сполна, но можно делать все, чтобы помочь Украине стать успешным развитым государством. И я пытаюсь это делать, в том числе как президент Ассоциации налогоплательщиков Украины. Именно поэтому прошу Президента Владимира Зеленского предоставить мне украинское гражданство», – подытожил Катамадзе.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.