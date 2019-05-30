Новоназначенный начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был шокирован предложением возглавить УГО, сообщает «Украинская правда».
«Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное», - сказал Оцерклевич.
По его словам, предложение он получил несколько дней назад. «Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение», - поделился критериями выбора Оцерклевич.
«Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, - тяжелые. И хотя предложение было неожиданным, я согласился. Надо ломать систему», - отметил он.
Кроме того, Оцерклевич был удивлен предложением, потому что является человеком военным.
«Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести», - добавил он.
По словам Оцерклевича, с Президентом Владимиром Зеленским до указа он знаком не был.
Об Оцерклевиче личной информации очень мало. Известно, что он женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Сейчас учится на 3 курсе Командно-штабного института применения войск Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Напомним, 29 мая Президент назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.
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