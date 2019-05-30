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Президент назначил нового начальника УГО 145

Новоназначенный начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был шокирован предложением возглавить УГО, сообщает «Украинская правда».

«Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное», - сказал Оцерклевич.

По его словам, предложение он получил несколько дней назад. «Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение», - поделился критериями выбора Оцерклевич.

«Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, - тяжелые. И хотя предложение было неожиданным, я согласился. Надо ломать систему», - отметил он.

Кроме того, Оцерклевич был удивлен предложением, потому что является человеком военным.

«Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести», - добавил он.

По словам Оцерклевича, с Президентом Владимиром Зеленским до указа он знаком не был.

Об Оцерклевиче личной информации очень мало. Известно, что он женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Сейчас учится на 3 курсе Командно-штабного института применения войск Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Напомним, 29 мая Президент назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны.
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