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На месте падения военного вертолета Ми-8 в Ривненской области нашли два тела, еще двух бойцов ВСУ продолжают искать. На месте продолжаются следственные действия. Пока причины трагедии неизвестны, говорится в сюжете ТСН.Утро.

«Единственное, что известно, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел с военной части в Бродах (Львовская область). Связь с пилотом пропала внезапно, почти в полночь и уже вскоре стало известно, что вертолет разбился на Ривненщине и загорелся», - рассказала журналистка телеканала.

По предварительной информации, погибли все четверо членов экипажа. Среди них командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Игорь Мазепа.

«Сейчас нашли два тела, еще двух ищут. На месте катастрофы работают спасатели, правоохранители и комиссия военных. Как известно, досудебное расследование будет проводить государственное бюро расследований», - уточнила журналистка.

Как ранее сообщал ForUm, 29 мая в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа.
ForUm

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