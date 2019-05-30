Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять под личный контроль расследование обстоятельств катастрофы вертолета Ми-8, которая произошла в Ривненской области поздно вечером в среду, 29 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчаку взять расследование этой недопустимой аварии под личный контроль», - заявил Зеленский.

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

«Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе», - подчеркнул Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 29 мая в Ривненской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа.