Около 80 тысяч ветеранов АТО (ООС) по окончании контракта не встали на учет в местных социальных и медицинских службах. Следовательно, их состояние здоровья, наличие или отсутствие личных и социальных проблем неизвестны специалистам, заявил заместитель министра по делам ветеранов «киборг» Александр Терещенко.

По словам Терещенко, на сегодня в Украине насчитывается около полумиллиона ветеранов АТО (ООС), передает Радио Свобода.

«Когда боец ​​возвращается домой, война его «не отпускает», он требует внимания со стороны родных и представителей медицинской и психологической службы. Не имея данных об этом большом количестве бойцов, мы не можем выяснить, в каком они находятся психологическом состоянии, нуждаются ли в психологической или (и) социальной реабилитации, помощи с трудоустройством и т.д.», - пояснил Терещенко.

По его словам, на повестке дня для Министерства по делам ветеранов - создание, вместе со специалистами Министерства здравоохранения, так называемых «ветеранских протоколов» для оказания необходимой медицинской помощи и психологической реабилитации ветеранов, получивших ранения, контузии во время участия в боевых действиях. Также МинВет начал работу над формированием единого государственного реестра ветеранов.

Помощь украинскому правительству в реабилитации ветеранов боевых действий на востоке страны предусматривает новая программа международной благотворительной организации «Ротари Клаб» (Rotary Club), которая была представлена ​​сегодня в Киеве в для представителей украинского правительства и волонтеров.

Правительство Украины создало Министерство по делам ветеранов 28 ноября 2018, его возглавила Ирина Фриз.