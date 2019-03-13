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Кабинет Министров назначил заместителем министра по делам ветеранов бывшего руководителя пресс-службы Министерства обороны Оксану Гаврилюк.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передают Українські Новини.

«Назначили двух заместителей - господина Терещенко и Оксану Гаврилюк»,- сказала она.

Ранее Гаврилюк 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, на данный момент она работает в благотворительном фонде «Информационно-ресурсный центр».

Терещенко участвовал в обороне донецкого аэропорта, где в октябре 2014 года поручил ранение глаза, лишился полностью правой руки и кисти левой.

На данный момент он возглавляет Николаевскую областную организацию «Ассоциация участников и инвалидов АТО», работает заместителем начальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам в Киеве.

Также Терещенко член нескольких общественных объединений ветеранов и владелец Международного благотворительного фонда Александра Терещенко.

Как ранее сообщал ForUm, 22 ноября 2018 года  Верховная Рада назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.
ForUm

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