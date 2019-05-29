Министр внутренних дел Арсен Аваков не стал комментировать возвращение в Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Задавая вопрос, журналистка отметила, что два месяца назад министр МВД исключил возможность возвращения Саакашвили, который сегодня прилетает в Киев.
21 марта Аваков заверил, что Саакашвили «даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд».
На просьбу прокомментировать это Аваков сказал, обращаясь к другим журналистам: «Еще вопросы есть, кроме этого?» Присутствующий на брифинге журналист сказал: «Да, есть». И сменил тему.
Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину.
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