Министр внутренних дел Арсен Аваков не стал комментировать возвращение в Украину экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Задавая вопрос, журналистка отметила, что два месяца назад министр МВД исключил возможность возвращения Саакашвили, который сегодня прилетает в Киев.

21 марта Аваков заверил, что Саакашвили «даже не сядет в самолет, его не пустят, потому что у него (судебный) запрет на въезд».

На просьбу прокомментировать это Аваков сказал, обращаясь к другим журналистам: «Еще вопросы есть, кроме этого?» Присутствующий на брифинге журналист сказал: «Да, есть». И сменил тему.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину.