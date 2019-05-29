также в разделеСтолица
Из музея «Киевпастранса» угнали раритетный автобус 9
Спасатели потушили горящий в Киеве корабль 18
В Киеве взорвали банкомат и украли наличные 18
На «Кузнице на Рыбальском» сильный пожар 68
В Киеве не смогли начать суд над Жириновским 43
В Киеве 3-летняя девочка выпала из окна квартиры, в которой нашли арсенал оружия 75
В Киеве за год стало на 600 миллионеров больше 31
В Киеве угнали мотоцикл Маси Найема 65
По факту повреждения «моста Кличко» завели дело 34
Дефицит бюджета Украины сократился в 12 раз 138
В Киеве пройдет Всеукраинский велодень, ряд улиц перекроют 18
В Украине открыли первую городскую интерактивную экотропу 34
На «мосту Кличко» «устало» еще одно стекло 195
Названы места Киева с самым грязным воздухом 48
В Киеве ищут бомбу в центральной синагоге 44
В Киеве пропала без вести юная девушка 98
Кличко обещает заменить поврежденные элементы нового моста за сутки 34
Вандалы разбили стекло на новом мосту в Киеве 107

По приблизительным подсчетам в праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находилось от 8 до 15 тысяч человек. Об этом в комментарии телеканалу «Киев» рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, сообщает портал Киева.

«Мы открыли в столице действительно уникальный объект! Этот пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, вызывал восхищение киевлян и невероятный ажиотаж. Мы даже не ожидали, что будет такое огромное количество посетителей. Открытие состоялось в праздник, День Киева, поэтому десятки тысяч киевлян и гостей столицы уже побывали на мосту. Вы можете посмотреть в соцсетях фотографии коптера. Ни одна локация в городе еще не собирала столько людей. Можем сравнить с известным Карловым мостом в Праге, но там совсем другая конструкция моста», - рассказал Спасибко.

Зампредседателя КГГА добавил, что покрытие моста выполнено из гусасфальта.

«Технология такова, что в течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к основанию. Да, действительно, сейчас этот гравий является абразивом и может повлиять на затирание стекла. Но в дальнейшем это покрытие будет служить очень хорошо. Еще несколько слов о разметке. Наносится временная разметка. Затем объект активно эксплуатируется - и за 2-4 недели наносится постоянная разметка», - отметил Спасибко.

Отвечая на вопрос журналистки, заместитель председателя КГГА опроверг слухи о возможном строительстве ТРЦ: «Что касается слухов по поводу строительства вместе с мостом торгового центра. Сейчас много грязной информации выливается в прессу, такое ощущение, что кому-то это очень нужно. Но я хочу ответственно сказать, что никакого ТРЦ на мосту или под мостом не предусмотрено. Мы никогда не рассматривали даже возможность такого строительства».

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов.  Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги