По приблизительным подсчетам в праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находилось от 8 до 15 тысяч человек. Об этом в комментарии телеканалу «Киев» рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко, сообщает портал Киева.

«Мы открыли в столице действительно уникальный объект! Этот пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, вызывал восхищение киевлян и невероятный ажиотаж. Мы даже не ожидали, что будет такое огромное количество посетителей. Открытие состоялось в праздник, День Киева, поэтому десятки тысяч киевлян и гостей столицы уже побывали на мосту. Вы можете посмотреть в соцсетях фотографии коптера. Ни одна локация в городе еще не собирала столько людей. Можем сравнить с известным Карловым мостом в Праге, но там совсем другая конструкция моста», - рассказал Спасибко.

Зампредседателя КГГА добавил, что покрытие моста выполнено из гусасфальта.

«Технология такова, что в течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к основанию. Да, действительно, сейчас этот гравий является абразивом и может повлиять на затирание стекла. Но в дальнейшем это покрытие будет служить очень хорошо. Еще несколько слов о разметке. Наносится временная разметка. Затем объект активно эксплуатируется - и за 2-4 недели наносится постоянная разметка», - отметил Спасибко.

Отвечая на вопрос журналистки, заместитель председателя КГГА опроверг слухи о возможном строительстве ТРЦ: «Что касается слухов по поводу строительства вместе с мостом торгового центра. Сейчас много грязной информации выливается в прессу, такое ощущение, что кому-то это очень нужно. Но я хочу ответственно сказать, что никакого ТРЦ на мосту или под мостом не предусмотрено. Мы никогда не рассматривали даже возможность такого строительства».

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.