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В Днепропетровской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились 16 школьников из Полтавы.

По данным облполиции, авария произошла 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днипро-Запорожье в районе с. Каменное Солонянского района.

Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии по Запорожью. Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом «Мерседес Спринтер», совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».  

С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 
ForUm

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