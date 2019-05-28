также в разделеПолитика
СМИ: Штабом Зеленского на Киевщине руководят старые «регионалы» 12
Саакашвили прилетит в Украину уже завтра 24
Зеленский подаст в Раду законопроект о незаконном обогащении на этой неделе 15
Львовские депутаты призвали Зеленского не нарушать закон и говорить по-украински 16
Первый зарубежный визит Зеленский совершит в Брюссель 20
Депутаты «Народного фронта» будут баллотироваться в ВР по мажоритарным округам 7
Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили 61
Каплин вышел из фракции БПП 50
Зеркаль: Украина будет добиваться международного статуса Керченского пролива 20
Глава миссии ЕС: Генпрокурор не должен быть политиком 25
Аваков заявил, что уже общался с Зеленским «о делах» 33
Медведчук: Думаю, Парубию вскоре придется понести уголовную ответственность за многое 406
Зеркаль заявила, что не имеет отношений с Богданом 79
Стефанчук рассказал, с кем «Слуга народа» согласна создать коалицию 84
Украина и Мексика вышли на финальный этап переговоров по безвизу 25
Зеленский будет инициировать принятие закона о референдуме 135
Луценко рассказал, когда подаст в отставку 144
Работник фальшивомонетчика Баранского Иванкевич пойдет в Раду от команды Зеленского? 80

Певец Виктор Павлик ведет переговоры с лидером партии «Стабильность» Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты, о походе на парламентские выборы. Об этом Павлик сказал LB.ua.

«Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию «Стабильность», даже если не пойду на выборы», - сказал музыкант.

В то же время, Журавлев сообщил, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. Он отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Как известно, 20 мая Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента, позже выдав соответствующий указ. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2614 грн.
8
Теги