Певец Виктор Павлик ведет переговоры с лидером партии «Стабильность» Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался в президенты, о походе на парламентские выборы. Об этом Павлик сказал LB.ua.

«Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию «Стабильность», даже если не пойду на выборы», - сказал музыкант.

В то же время, Журавлев сообщил, что ведет переговоры с Виктором Павликом и Олегом Винником. Окончательное решение о списке партии будет принято на съезде, который проведут через несколько недель.

Продюсер Олега Винника Александр Горбенко не подтвердил, что певец планирует баллотироваться в Раду. Он отметил, что Винник занимается туром, а не выборами.

Как известно, 20 мая Владимир Зеленский заявил о роспуске парламента, позже выдав соответствующий указ. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля.