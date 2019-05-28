В Коломые Ивано-Франковской области известный меценат и адвоката Михаил Петрив во время ссоры застрелил жену из ружья, после чего поджег одну из комнат своего дома и покончил жизнь самоубийством, сообщает сектор коммуникации областной полиции

27 мая в 19:56 к спасателям и полиции поступило сообщение о факте пожара жилого дома в Коломые. Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения был обнаружен труп женщины, а на первом - труп мужчины. У двух человек обнаружены огнестрельное ранение грудной клетки.

Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Возле тела мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес смерть своей жене, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил жизнь самоубийством - застрелился. В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.

По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.

Напомним, в Коломые в доме, в котором возник пожар, были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.