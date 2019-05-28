Украина намерена добиться четкой фиксации статуса Керченского пролива, сделав его международным, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ в понедельник, 27 мая, сообщает ZN.ua.

«Очень важно обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности, вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. В общем они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже», – рассказала Зеркаль.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В то же время пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения захваченных РФ украинских моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН.