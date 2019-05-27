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Дефицит государственного бюджета Украины за январь-апрель 2019 года составил 1,719 миллиарда гривен, что в 12 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 20,587 миллиарда гривень.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом в 17,623 миллиарда гривень, что в 531 раз выше показателя годом ранее.

Напомним, дефицит государственного бюджета в I квартале составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн
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