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Дефицит государственного бюджета в I квартале составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90,0 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 184,0 млн грн (3,0% от росписи).

По данным Минфина, в I квартале доходы государственного бюджета выросли на 8,7% г/г до 210,5 млрд грн и составили 95,3% от росписи.

Доходы общего фонда в I квартале в сумме 178,2 грн составляли 91,8% от росписи

По состоянию на 1 апреля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 14,9 млрд грн.

Напомним, по данным Министерства финансов, государственный бюджет в 2018 году выполнен с дефицитом в 59,3 млрд гривен.
ForUm

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