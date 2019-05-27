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Заместитель главы Администрации Президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Президента с Банковой все еще планируется. Об этом он сказал в интервью «Новому Времени».

«Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности», — заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой команде Президента «очень тяжело». Он заявил, что здание Администрации Президента похоже на «смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного». Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi «из-за безопасности». В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда», — подчеркнул Костюк.

Напомним, перед вторым туром выборов Зеленский заявил, что намерен перенести Администрацию Президента из здания на улице Банковой. 
ForUm

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