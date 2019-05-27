Заключенные попытались захватить административное здание Южной исправительной колонии №51 (Одесса) по указаниям «воров в законе», заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня в Одессе по указанию «воров в законе» в исправительном учреждении осужденные осуществили попытку захвата админздания и совершили поджог», - написал он в Facebook.

По словам замглавы Нацполиции, цель таких де йствий – дестабилизировать ситуацию, «но благодаря грамотным действиям сотрудников ДКВС и Национальной полиции Украины им этого не удалось сделать».

Напомним, в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге вспыхнули беспорядки.

В полиции сообщили, что во время событий повреждения получили четверо сотрудников колонии, погибших нет.

Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается.

Предварительной причиной бунта стали обыски у осужденных.