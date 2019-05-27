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Законопроект об импичменте президента и об отзыве депутатов уже готов. Об этом на брифинге сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Законопроект об импичменте у нас готов», - сказал он. При этом Стефанчук отметил, что в парламенте на сегодняшний день есть ряд законопроектов, которые касаются процедуры импичмента, создания временных следственных комиссий.

Стефанчук считает, что все это должно быть выписано в одном законопроекте. «Мы считаем, что это должна быть отдельная комплексная процедура», - сказал он.

Стефанчук также отметил, что подготовлен законопроект, который касается процедуры отзыва народных депутатов, а также депутатов местных советов и городских голов.

По его словам, граждане, выбирая депутатов, должны иметь право их отозвать. При этом он добавил, что существует сомнение, является ли сегодня политически целесообразным «весь этот ворох законопроектов», который наработан вместе с экспертами, подавать в эту Верховную Раду.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан анонсировал внесение на рассмотрение парламента законопроекта об импичменте президента.
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