также в разделеПолитика
Порошенко провел последнее мероприятие в качестве президента 8
Луценко отреагировал на возвращение Портнова 19
Президент уволил Кулебу с должности детского омбудсмена 6
Программа инаугурации Зеленского 36
Инаугурация Зеленского: правоохранители переходят на усиленный режим 11
Портнов вернулся в Украину 37
Посол Украины в Австрии прокомментировал отставку вице-канцлера Штрахе 27
Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики 13
На инаугурацию Зеленского ожидают представителей около 60 стран 41
Порошенко уволил скандального замглавы СБУ Демчину 34
Зеленский: Верю, что мы освободим Крым от оккупации 103
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника 38
Молдову на инаугурации Зеленского будет представлять премьер 27
Зеленский зовет украинцев в Мариинский парк в день инаугурации 79
У Зеленского прокомментировали распад коалиции 395
Порошенко уволил своего советника Медведева 41
Луценко: Сын Байдена не нарушал украинские законы 41
СНБО подтверждает отставку Турчинова 60

Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно содержания на территории страны танкера с 17 украинскими моряками на борту. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Посольством Украины направлено ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также - разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами. МИД поручено Посольству Украины в АРЕ безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации», - сообщил Кирилич.

По его словам, дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

Напомним, моряки танкера Sea Shark удерживаются египетским флотом в районе Айн-Сохна. Экипаж состоит из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги