Посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно содержания на территории страны танкера с 17 украинскими моряками на борту. Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Посольством Украины направлено ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась, а также - разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами. МИД поручено Посольству Украины в АРЕ безотлагательно провести комплекс мероприятий по урегулированию сложившейся ситуации», - сообщил Кирилич.

По его словам, дело находится на особом контроле Департамента консульской службы.

Напомним, моряки танкера Sea Shark удерживаются египетским флотом в районе Айн-Сохна. Экипаж состоит из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана.