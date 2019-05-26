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Российские вооруженные формирования 24 мая обстреляли жилые дома населенного пункта Верхнеторецкое в Донецкой области. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, 24 марта с 18:30 до 20:02 боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреливали населенный пункт Верхнеторецкое со стороны оккупированной Пантелеймоновки.

В субботу, 25 мая, наблюдатели сделали фотофиксацию фактов обстрела Верхнеторецкого со стороны российско-оккупационных сил.

 

«По улице Вишневая дом 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая дом 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома», - сообщили наблюдатели.

Отмечается, что в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

Напомним, что минувшие сутки, 25 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли без потерь со стороны украинских военных. Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из них один раз - из запрещенного вооружения.
ForUm

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