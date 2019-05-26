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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Один раз за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.
ForUm

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