За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Один раз за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время