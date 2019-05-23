Все затраты на строительство нового пешеходного моста и смежных объектов будут проверены, заверил мэр Киева Виталий Кличко.

«Было много манипуляций по мосту: нужен - не нужен, такой - не такой, дорогой – не дорогой. Такие же разговоры возникали и в отношении некоторых других знаковых объектов. Например, когда считали стоимость каждой ступеньки на Старокиевской горе в расчете от суммы реконструкции большой части туристического маршрута. Поэтому, хочу отметить: я, как и все киевляне, заинтересован в контроле за средствами столичного бюджета. И, как мэр, делаю все для этого. Поэтому, как было и в случае с лестницей и частью туристического маршрута на Старокиевской горе, все расходы на возведение нового объекта будут проверены», - написал он в Facebook.

Так, по его словам, затраты на возведение моста следующие: в 275 млн гривен обходится строительство самого моста. Предварительно другие крупные работы, а именно: строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы будут стоить около 90 млн грн.

«Также, что очень важно, благодаря строительству моста, мы обеспечили целостность склонов и исторических зданий на них - в частности Национальной филармонии, которая находится в аварийном состоянии уже много лет. На подпорные стены, которыми укрепили склоны, потратили почти 55 миллионов, - написал Кличко. - Пока стоимость всех объектов – моста, фонтана, подпорных стен и других расходов составляет около 400 млн гривен. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в открытости процедур и стоимости работ, все цифры будут проверены», - подчеркнул Кличко.

Также мэр сообщил, что уже поручил направить акты выполненных работ в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз - чтобы проверили объем работ и расценки на них. После этого городские власти обратятся в Контрольно-ревизионное управление, чтобы там тоже проверили стоимость выполненных на объектах работ.

«Результаты проверок будут обнародованы. Как это было и после проверки стоимости работ по обустройству части туристического маршрута на Старокиевской горе», - подчеркнул Кличко.