также в разделеМир
Сегодня последний этап выборов в Европарламент 13
В Перу произошло разрушительное землетрясение 29
Выборы в Европарламент: НАТО помогает ЕС бороться с кибератаками 17
В Литве проходит второй тур президентских выборов 47
Трамп обжалует блокирующее решение суда по строительству стены с Мексикой 13
Иран пригрозил потопить американские авианосцы 213
Взрыв в Таиланде: количество пострадавших возросло до 130 37
Макрон обещает восстановить Нотр-Дам за пять лет 12
Болтон: КНДР испытаниями ракет нарушает резолюцию ООН 21
Суд в США заблокировал строительство стены с Мексикой 68
Посол РФ в Венесуэле объяснил наличие российских войск в стране 155
НАТО меняет военную стратегию из-за РФ 53
Президент ПАСЕ просит депутатов рассмотреть возвращение в Ассамблею РФ 119
Мэй объявила об отставке 42
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками для глобального интернета 80
Мэй передумала выносить на голосование соглашение о Brexit 36
Германия против санкций в отношении «Северного потока – 2» 31
Лидер Палаты общин подала в отставку из-за Brexit 20
После заявления премьера Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.

Об этом сообщает DW.

Выдвижение своих кандидатур анонсировали бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

Отмечается, что Рааб пообещал «бороться за более справедливую сделку по Brexit».

Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые «опыт и уверенность», чтобы «привести страну к светлому будущему».

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт — противник жесткого Brexit.

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.

Семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3770 грн.
20
Теги