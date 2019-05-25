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Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

«Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет», - отметил Сидор.

Напомним, синод ПЦУ прошел 24 мая. На нем участвовали 12 архиереев Православной церкви Украины, которые обсудили внутрицерковные дела и заверили Епифания в своей верности.

К слову, экс-глава УАЦП, а ныне - митрополит Львовский ПЦУ Макарий сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы из государственного реестра.
ForUm

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