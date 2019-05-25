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Ровенская атомная электростанция (РАЭС) отключила от сети третий энергоблок из-за вывода в плановый ремонт. Об этом сообщают в пресс-службе РАЭС.

На РАЭС сообщили, что блок был выключен в субботу, 25 мая, в 08:14 в соответствии с согласованной заявкой из-за неисправности в системе продувки первого контура.

«Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 113 суток, до 14 сентября 2019 года», - сообщили на Ровенской АЭС.

Также они сообщили, что по состоянию на 08:30 25 мая в работе находятся три энергоблока с суммарной нагрузкой в 1810 МВт, а за прошедшие сутки энергоблоками станции было произведено 66, 3 млн кВт в час электроэнергии.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм», - добавили на АЭС.

Напомним, не так давно на Ривненской АЭС произошел пожар.
ForUm

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