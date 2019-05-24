Украина не намерена отказываться от сотрудничества с Международным валютным фондом. В свою очередь, МВФ имеет ряд вопросов к украинским властям, которые требуют законодательного урегулирования.

Об этом представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус, комментируя информацию СМИ о якобы отъезде миссии МВФ из Украины, сообщает «Обозреватель».

«МВФ на сегодняшний день продолжает сотрудничество с Украиной, идут соответствующие шаги, переговоры, чтобы это сотрудничество продолжалось. Никто не заявлял о разрыве сотрудничества и невыполнении каких-то пунктов меморандума. Я надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться исходя из наших интересов», – подчеркнул представитель президента Зеленского.

Герус напомнил, что в Украине рост ВВП в первом квартале составил всего 2,2%. По его словам, в таких неблагоприятных экономических условиях Украине будет тяжело без помощи МВФ, поэтому сотрудничество надо продолжать.

«На сегодняшний день есть несколько спорных моментов, но они будут обсуждаться и решаться, есть конструктивный настрой. Мониторинговая миссия интересуется, как у нас проходят реформы, что у нас происходит с борьбой с коррупцией, интересуется, что у нас с ответственностью за незаконное обогащение. Есть ряд вопросов, которые требуют законодательного урегулирования. Планируются встречи МВФ в том числе с командой президента», – отметил он.

Как подчеркнул Герус, представителям МВФ «не очень нравится» отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение.

«Ее нужно вернуть. Для этого Верховная Рада должна принять закон», – пояснил он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает «конструктивные» переговоры с украинской властью в Киеве.