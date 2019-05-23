Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Times.

Депутаты-консерваторы вчера сообщили, что законопроект о выходе из ЕС будет вынесен на голосование в Палате общин 7 июня.

Однако этот план был отклонен сегодня из-за недовольства части министров по предложению Мэй способствовать второму референдуму, чтобы завоевать межпартийную поддержку.

Представитель правительства Марк Спенсер заявил, что законопроект не может быть внесен в парламент, хотя это все еще может произойти после 3 июня.

Напомним, спикер Палаты общин Андреа Лидсом в среду вечером подала в отставку после того, как сказала премьеру, что не может поддержать законопроект.

Британские СМИ сообщили, что Тереза ​​Мэй в пятницу объявит о своей отставке с должности.