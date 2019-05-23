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Украине важно выполнить текущую программу с ключевым кредитором Международным валютным фондом, а также сохранить сотрудничество в ближайшие три года во избежание экономического кризиса.

Об этом сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

«Программа МВФ является отличной защитой для сохранения макроэкономической стабильности в стране. Мы считаем критически важным продолжить сотрудничество с МВФ в ближайшие три года. Мы призываем нового президента сохранить это сотрудничество», - сообщила Кахконен.

Она также отметила, что продолжение сотрудничества с ключевым кредитором Украины позволит открыть доступ к инвестициям в нашу страну. «Всемирный банк не сможет дальше двигаться и предоставлять поддержку бюджету Украины, если Украина не останется в программе МВФ. Если же будет выполнение программы Фонда, то это откроет доступ к другим кредитам», - добавила она.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан отметил, что сценария, при котором Украина «будет без МВФ и при этом в стране не наступит экономический кризис, не существует».

Кроме того, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы призвала президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию начать переговоры о новой программе с Фондом осенью текущего года.
Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая. 
ForUm

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