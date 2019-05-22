Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая находится в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Напомним, представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что вопросами переговоров с МВФ от команды Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая.