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Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая находится в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Напомним, представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что вопросами переговоров с МВФ от команды Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая. 
ForUm

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