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На сотрудничество с Международным валютным фондом влияют не кадровые решения, а выполнение Украиной требований Меморандума, в частности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом заявил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус во время общения с журналистами после заседания правительства, сообщает Укринформ.

«У нас сотрудничество с МВФ четко регламентировано - есть Меморандум, есть определенные требования, которые мы должны выполнять, в частности, возвращение (уголовной) ответственности за незаконнное обогащение, и это ключевой вопрос. МВФ практически никогда не фокусируется на отдельных кадровых должностях, потому что, поверьте мне, если бы МВФ привязывал свое сотрудничество к отдельным кадрам, то, наверное, у нас было бы очень мало траншей. Я думаю, что это нереально, что МВФ именно через какие-то кадровые решения как-то меняет свою позицию», - сказал Герус .

В то же время он отметил, что, по его мнению, МВФ, конечно, хочет понимать, с кем сотрудничать в дальнейшем, «кто будет правительством, а кто коалицией», потому что горизонт сотрудничества больше, чем месяц или два.

«Поэтому, я думаю, что они сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации, но через два месяца обновлять ситуацию по итогам новых парламентьских выборов и (формирования) нового правительства», - спрогнозировал Герус.

Он сообщил, что вопросами переговоров с МВФ от команды Президента Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

«Он в этом очень компетентный и профессиональный, поэтому с этим направлением все спокойно», - убежден представитель Президента в Кабмине.

Отвечая на вопрос журналистов, Герус сообщил, что на сегодняшний день в МВФ нет никаких новых требований или претензий относительно цены на газ.

«Этот пункт, который был прописан в Меморандуме, выполнен, и это не является препятствием для последующего транша. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос не является актуальным с стороны МВФ», - резюмировал он.

Напомним, 21 мая миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине
ForUm

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