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Кабинет Министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.

Такое решение принято на заседании правительства в среду, 22 мая, сообщает Укринформ.

В пояснительной записке отмечается, что целью этого решения является прекращение для Украины действия Протокола об унификации подхода и заключения Соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, совершенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан); Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенного в июне 1999 года в Минске (Беларусь); Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, заключенного в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).

Отмечается, что эти международные договоры потеряли свое практическое значение и не применяются в связи с тем, что в сфере соблюдения налогового законодательства действуют международные межправительственные договора об избежании двойного налогообложения с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.

Напомним, 9 мая 2018 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

6 февраля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.
ForUm

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