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Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл презентовал свою новую книгу о судьбе Русской Православной Церкви в ХХ и ХХI веках и подвиге новомучеников.

Фото: РПЦ

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Одной из самых больших трагедий XX века является гражданский раскол, который произошел в результате революционных событий. Убежден, что он может быть преодолен гражданским единением, возвращением к целостности сознания бытия нашего народа. Это возвращение невозможно без обретения любви и православного образа жизни, мироощущения, в котором ключевое значение имеет идеал самопожертвования, умения жертвовать собой ради другого, не боясь испытаний», - сказал Патриарх на презентации своей новой книги. 

Он также отметил, что полная история Русской Православной Церкви еще не написана.

«Идеологическая интерпретация истории, как бы ее ни порицали, является фактом совершенно очевидным, - история всегда интерпретировалась с какой-то идеологической точки зрения. Возможно, у кого-то вызовет удивление, что полная история Русской Православной Церкви ХХ века еще не написана. Мы только приближаемся к ее написанию, собираем материалы, обобщаем, пытаемся изучить, осмыслить», - отметил Патриарх.
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