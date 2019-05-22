Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 22 мая, подаст заявление об отставке в Верховную Раду. Об этом он сказал во время заседания правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Прошедшие три года были тяжелыми. Нам приходилось решать сложные и порой беспрецедентные проблемы. И мы всегда пытались найти правильные решения. Одной из главных задач, с которой мы справились, мы изменили тренд - от разрушения к росту экономики. Мы начали двигаться, внедрять изменения», - сказал глава правительства.

По его словам, три года - это значительный срок, но он недостаточный, чтобы полностью снять проблемы, которые накапливались в стране десятилетиями.

«Но мы имеем стабильность, экономика растет. Валютные резервы достигли максимума и равны 20 млрд долл. Мы втрое увеличили минимальную зарплату, вдвое - среднюю. Это начало, и мы имеем план, каким образом достичь дальнейших целей», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что перед страной стоит много угроз - и в секторе безопасности, и в энергетике.

«Где бы я ни был - для меня Украина - не просто место на карте. Впереди много задач. У меня есть свое видение будущего. Я верю в то, что делал до сих пор и все буду делать, чтобы бороться за успех Украины», - отметил Гройсман.

Напомним, 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку.