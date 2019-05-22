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Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что сейчас принятие Избирательного кодекса с открытыми списками невозможно, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что во время встречи Президента с главами парламентских фракций и групп обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%. Это будет отражено в законопроекте, который сейчас готовится. «Мы согласны с этим путем как временным - для проведения этих досрочных выборов», - отметил Богдан.

«На наша программа, наша идеология предусматривает принятие Избирательного кодекса с открытыми списками. Однако принятие этого кодекса пока невозможно, учитывая позиции народных депутатов. Однако, можно внести изменения в действующий закон. Изменения в закон о выборах народных депутатов касаться изъятия мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. Это компромисс», - отметил Глава Администрации Президента.

Глава АПУ подчеркнул: «Будет ли достаточное количество голосов под этот законопроект - большой вопрос. Есть значительное количество мажоритарных депутатов. Но у нас есть оптимизм».

Напомним, Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в среду, 22 мая, и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О публичных закупках».

Глава ВР распорядился созвать внеочередное пленарное заседание парламента 22 мая в 12:00.
ForUm

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