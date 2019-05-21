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Завтра, 22 мая, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, местами пройдут грозы. На Закарпатье, днем и в Приазовье, на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами значительные дожди.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, на Закарпатье и Прикарпатье 15-20°.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в результате значительных и сильных дождей, 21-23 мая ожидаются (продолжатся) подъемы уровней воды в реках.
ForUm

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