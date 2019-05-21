По данным Укргидрометцентра, в результате значительных и сильных дождей, 21-23 мая ожидаются (продолжатся) подъемы уровней воды в реках, сообщает ГосЧС.

Так, на реках бассейнов Припяти и Западного Буга возможен подъем на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением, сельхозугодий. На реке Случь (г. Сарны) возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского р-на Ривненской области.

На реках бассейнов Прута и Сирета – на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м.

В верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м.

На участке Тисы Великий Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков, на отдельных участках рек бассейна Днестра до 2 м – 2,5 м, с начальным выходом воды на пойму, частичным затоплением сельхозугодий.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока, мимолетные повышение уровней воды на малых водотоках, что может привести к локальным подтоплениям. В Карпатах существует угроза образования селевых потоков.