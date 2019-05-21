Снижение тарифов на данном этапе жизни страны может привести к серьезному кризису.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в вечернем эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

«Если бы это было возможно, я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снизить тарифы может за собой повести серьезный кризис. Это и расторжение всех наших международных договоров, и фактически доведение страны до финансового кризиса. Почему? Потому что обязательства по цене на газ были взяты не моим правительством, не правительством Арсения Яценюка, они были взяты в 2008 году», - сказал Гройсман.

При этом премьер-министр не взялся делать прогнозы относительно ближайшего визита представителей Международного валютного фонда.

«Этот вопрос нужно адресовать Президенту. Когда приезжает миссия Международного валютного фонда, она всегда планирует пересмотр программы, в которой есть четыре подписи: подпись Президента Украины, премьер-министра Украины, подпись министра финансов и подпись председателя Национального банка. Я могу вам сказать, что Президент должен сейчас провести переговоры с МВФ, обсудить параметры программы. И как Президент договорится о новом просмотре, то он просто это сообщит», - отметил глава правительства

В то же время он призвал власти работать над поисками тех путей, которые позволят сделать газ для украинцев дешевле.

20 мая премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку.