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Народному депутату от БПП Николаю Паламарчуку стало плохо, от здания парламента его увезла скорая помощь, сообщает LIGA.net.

После инаугурации президента Владимира Зеленского, в 11:35 Паламарчука вывезли на инвалидной коляске и поместили в машину скорой помощи.

Депутаты, которые находились поблизости, не знают, что именно со здоровьем Паламарчука, однако из разговоров врачей стало понятно, что у нардепа очень сильно поднялось давление.

Как ранее сообщал ForUm, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу Президента Украины в сессионном зале Верховной Рады. 
ForUm

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