В Русской Православной Церкви считают, что многое в Украине будет пересмотрено со вступлением в должность президента Владимира Зеленского, и не исключают, что команда уходящего главы государства Петра Порошенко окажется на скамье подсудимых.

Фото: УНИАН

«Я думаю, что Зеленский, судя по тому, как он вел свою предвыборную кампанию, это человек разумный и человек, который не будет двигаться в фарватере политики Порошенко. И я думаю, что многое из того, что делал Порошенко, будет пересмотрено. Я не исключаю, что некоторые деятели его команды, а может быть, и он сам, окажутся на скамье подсудимых за те многие беззакония, которые совершили», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

Он призвал новое украинское руководство не продолжать политику Петра Порошенко в части дискриминации русского языка.

Представитель Церкви также предположил, что Зеленский, до своего избрания писавший посты в соцсетях на русском языке, теперь перешел на украинский, потому что за него пишут помощники.

«Либо он (Зеленский) пишет на русском, а затем переводит на украинский. Может быть, конечно, он сам решил отвечать на украинском языке. Но, на мой взгляд, любая попытка дискриминации русского языка в Украине обречена на провал», - заявил митрополит.