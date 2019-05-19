Посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал добровольную отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, которого обвинили в коррупции, примером демократии. Об этом он написал в своем Facebook.

«Признак функционирующей демократии - традиция добровольной отставки. Неприемлемость ситуации, когда твоя страна или партия несет бремя твоего позора», - написал дипломат.

Напомним, 17 мая в немецких изданиях Süddeutsche Zeitung и Spiegel появилось видео, на котором Штрахе и Иоганн Ґуденус, председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной. Она назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения.

После этого, через 18 часов после публикации компрометирующего видео, вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку.